SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 14:41

İkincilik kupasını Bozbey’e getirdiler

Türkiye Briç Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen 2018 Kulüpler Şampiyonası’ndan dereceyle dönen Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü, başarısını Başkan Mustafa Bozbey ile paylaştı.Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü...

İkincilik kupasını Bozbey'e getirdiler
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Türkiye Briç Federasyonu tarafından Eskişehir’de düzenlenen 2018 Kulüpler Şampiyonası’ndan dereceyle dönen Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü, başarısını Başkan Mustafa Bozbey ile paylaştı.

Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Dolmacı ve takım arkadaşları, Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Kulüpler Şampiyonası’ndan kazandıkları ikincilik kupasını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e getirdi. 88 takım arasından ikinci olan Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Dolmacı ve takım arkadaşları, Başkan Bozbey ile Halk Evi’ndeki makamında bir araya geldi. Spor şehri Nilüfer’i oluşturmak için farklı projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Bozbey, çok sayıda amatör spor kulübüne de destek olduklarını belirtti. Başkan Bozbey, briç sporunun da Nilüfer’de yaygınlaşması için Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü’ne desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Dolmacı da, Türkiye genelinde düzenlenen elemelerin ardından Eskişehir’de gerçekleştirilen 2018 Kulüpler Şampiyonası’nda 88 takım arasından ikinci olduklarını ve Bursa’yı ve Nilüfer’i en iyi şekilde temsil etmek için çabaladıklarını kaydetti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku