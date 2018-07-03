İlkan Karaman Pınar Karşıyaka’da

Pınar Karşıyaka, daha önce de yeşil-kırmızılı kulübün formasını terleten İlkan Karaman’la yeniden anlaştı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, İlkan Karaman’la yeniden anlaştı. Yeniden Karşıyaka’da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden İlkan, "Yeniden Karşıyaka taraftarının önünde olmaktan ve Karşıyaka formasını terleteceğim için sabırsızlanıyorum. İnşallah özlediğim Karşıyaka atmosferine bir an önce kavuşup, taraftarlarımızın desteği ile başarılı bir sezon geçiririz" dedi.

2,08 boyunda ve 4 numaralı pozisyonda görev yapabilen İlkan Karaman, profesyonel basketbol kariyerine Tofaş ile başlayıp ardından Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Besiktaş Sompo Japon, İstanbul BŞB ve son olarak geçtiğimiz sezon Demir İnşaat Büyükçekmece formasını terletmişti.

Geçtiğimiz sezon ligde 23 maçta 15,78 dakika süre alıp 6,91 sayı, 4,65 ribaund, 1,26 asist ortalamalarını ve 9,57 verimlilik puanını yakaladı.

İlkan Karaman kariyeri boyunca ligde çıktığı 143 maçta oynadığı takımlara toplamda 1026 sayı, 108 asist, 652 ribaund katkısı sağladı.