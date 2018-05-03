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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:37

İmam Altınbaş: “Gönlümden Fenerbahçe geçiyor”

Fenerbahçe eski Başkan Adaylarından İmam Altınbaş, şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu. Altınbaş, hak edenin kazanmasını isterken, “Tabii ki gönlümden Fenerbahçe’nin şampiyonluğu geçiyor” dedi.

İmam Altınbaş: 'Gönlümden Fenerbahçe geçiyor”
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Fenerbahçe eski Başkan Adaylarından İmam Altınbaş, şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu. Altınbaş, hak edenin kazanmasını isterken, “Tabii ki gönlümden Fenerbahçe’nin şampiyonluğu geçiyor” dedi.

Fenerbahçe’de daha önce başkanlığa adaylığını koyan camianın sevilen isimlerinden İmam Altınbaş, şampiyonluk yarışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gönlünden Fenerbahçe’nin şampiyonluğunun geçtiğini söyleyen Altınbaş, “Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını istiyorum. Ama en önemlisi de, taraftarlık dışında, kim daha çok hak ediyorsa, kim daha iyi oynuyorsa, futbolcular ve takımlar emek veriyor, kim daha başarılıyla onun kazanmasını isterim. Kim hak ediyorsa o kazansın. Burada sadece kazanmayla bitmiyor. Önümüzdeki sezon Türkiye’yi Avrupa’da temsil edecek takım da söz konusu. Bu nedenle iyiler kazansın diyoruz. Tabii hak ederek Fenerbahçe kazanırsa, biraz daha seviniriz” dedi.

Göztepe’yle ilgili olarak da konuşan Altınbaş, “Göztepe’nin ciddi anlamda başarısında, amatörden 1. Lig’e gelmesinde Ali hocamın da katkısı var. Amatör’den 1. Lig’e yükselmek gerçekten büyük bir takım çalışması gerektiriyor. İnşallah ileride daha da iyi yerlere gelir Göztepe” diyerek sözlerini tamamladı.
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