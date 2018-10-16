İnegölspor’dan Emniyet Müdürü Erçetin’e ziyaret

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’un yöneticileri, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İnegölspor Kulübü Başkanı Eşref Güç, "İlçemize yaklaşık 2 ay önce atanan Emniyet Müdürümüz Ramiz Erçetin’i ziyaret etmek istedik. Müdürümüz İnegöl’de göreve başladığınız günden beri hiç bir maçımızı kaçırmadı. Hepsinde kendisini statta gördük. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Güvenlik bizim için çok önemli. Allah’a şükür maçlarımızda hiç sıkıntı yaşanmadı. Emniyet ekiplerimiz gerekli desteği her zaman bize veriyor. Ben bu vesile ile maçlarımızda görev alan emniyet mensuplarına da teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ise, "İnegöl bir çok ilden büyük bir ilçe. İnegölspor da bu ilçenin en güzide kulübü. Bence İnegölspor’un yeri 1. ligdir. İnşallah en kısa sürede İnegölspor hak ettiği üst lige çıkar. Ayrıca yarın sahamızda Sarıyer’i konuk edeceğiz. Bu maçta galibiyet beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah bundan sonra hep beraber çalışarak, ligi kazasız belasız tamamlarız. Biz üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız. Her konuda sizlerin yanınızdayız. Ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Eşref Güç tarafından Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin’e takım forması takdim edildi.