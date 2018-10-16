SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 17:26

İnegölspor’dan Emniyet Müdürü Erçetin’e ziyaret

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’un yöneticileri, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin’i ziyaret etti.Ziyarette konuşan İnegölspor Kulübü Başkanı Eşref Güç, "İlçemize yaklaşık 2 ay önce atanan Emniyet Müdürümüz Ramiz...

İnegölspor'dan Emniyet Müdürü Erçetin'e ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor’un yöneticileri, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İnegölspor Kulübü Başkanı Eşref Güç, "İlçemize yaklaşık 2 ay önce atanan Emniyet Müdürümüz Ramiz Erçetin’i ziyaret etmek istedik. Müdürümüz İnegöl’de göreve başladığınız günden beri hiç bir maçımızı kaçırmadı. Hepsinde kendisini statta gördük. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Güvenlik bizim için çok önemli. Allah’a şükür maçlarımızda hiç sıkıntı yaşanmadı. Emniyet ekiplerimiz gerekli desteği her zaman bize veriyor. Ben bu vesile ile maçlarımızda görev alan emniyet mensuplarına da teşekkür ediyorum" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ise, "İnegöl bir çok ilden büyük bir ilçe. İnegölspor da bu ilçenin en güzide kulübü. Bence İnegölspor’un yeri 1. ligdir. İnşallah en kısa sürede İnegölspor hak ettiği üst lige çıkar. Ayrıca yarın sahamızda Sarıyer’i konuk edeceğiz. Bu maçta galibiyet beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum. İnşallah bundan sonra hep beraber çalışarak, ligi kazasız belasız tamamlarız. Biz üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız. Her konuda sizlerin yanınızdayız. Ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kulüp Başkanı Eşref Güç tarafından Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin’e takım forması takdim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku