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04 Temmuz 2018 Çarşamba 01:29

İngiltere penaltılarda turladı

2018 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere penaltılarda Kolombiya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

İngiltere penaltılarda turladı
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2018 Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere penaltılarda Kolombiya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Çekişmeli geçen mücadelede, takımlar ilk yarıda ağları sarsamadı. 0-0 biten ilk yarının ardından hızlı başlayan 2. devrede İngiltere öne geçti. Carlos Sanchez, kornerde Kane’i itekleyince hakem Mark Geiger penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada topun başına geçen Harry Kane, takımını 1-0 öne geçirdi. Son dakikalarda baskısını arttıran Kolombiya 90+3. dakikada Yerry Mina’nın golüyle skoru 1-1’e getirdi ve mücadele uzatmalara gitti. Dengeli geçen uzatma dakikalarında takımlar birbirine yenişemeyince maç penaltılara gitti.

Penaltı atışlarını 4-3 kazanan İngiltere, kupada çeyrek finale çıktı. İngiltere, çeyrek finalde İsveç ile karşılaşacak.
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