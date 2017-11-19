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19 Kasım 2017 Pazar 17:01

İpekoğlu: “Evimizdeki puan kayıplarını deplasmanda telafi etmeliyiz”

0 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, “Evimizdeki puan kayıplarını deplasmanda telafi etmeliyiz” dedi.TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Adanaspor maçının...

İpekoğlu: 'Evimizdeki puan kayıplarını deplasmanda telafi etmeliyiz”
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0 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, “Evimizdeki puan kayıplarını deplasmanda telafi etmeliyiz” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor’un Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Adanaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Play-Off potasına yaklaşmak adına önemli 2 puanı kaybettik. Oyuna kötü başladık, daha sonra dengeyi kurduk. Özellikle ikinci yarı oyunun son bölümünde galibiyeti hak eden tarafın biz olduğunu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok, iç sahada kaybettiğimiz puanları bir şekilde deplasmandan çıkarmaya çalışacağız. Samaras’ın oyunundan genel anlamda memnunum. Son dakikada atamadığı golü istese kaçıramazdı. Ama atamadı. O golü atsaydı daha da memnun olurdum. Çıkış maçımız İstanbulspor maçı olur inşallah" diye konuştu.

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