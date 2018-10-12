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12 Ekim 2018 Cuma 14:15

İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım Futbol Takımı’nın kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı
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A Milli Takım Futbol Takımı’nın kadrosunda yer alan İrfan Can Kahveci sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde 14 Ekim Pazar günü Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.

Futbolcunun sol bacak arka adalesindeki sakatlığın Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A Milli Takım heyeti, İrfan Can’ın tedavisini kulübünde devam etmesini uygun gördü."
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