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11 Ekim 2018 Perşembe 12:10

İshak Doğan’dan taraftara mesaj

Yılport Samsunspor’un başarılı oyuncusu İshak Doğan, 13 Ekim Cumartesi günü yapacakları Gaziantepspor maçında taraftarları stada beklediklerini söyledi.Son 3 haftada istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten İshak Doğan, “Geride...

İshak Doğan'dan taraftara mesaj
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Yılport Samsunspor’un başarılı oyuncusu İshak Doğan, 13 Ekim Cumartesi günü yapacakları Gaziantepspor maçında taraftarları stada beklediklerini söyledi.

Son 3 haftada istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten İshak Doğan, “Geride kalan 3 haftada hem taraftarın istediği futbolu sahaya yansıttık hem de bol pozisyonlu farklı galibiyetler aldık. İnegölspor maçında son dakikalarda gereksiz bir gol yedik. İyi bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Böyle gidersek şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

Gaziantepspor maçını da kazanıp 4’te 4 yapmak istediklerini ifade eden İshak Doğan, “Gaziantepspor maçı bizim için çok önemli. Kazanırsak 4’te 4 yapacağız ve ardından 2 tane zorlu rakiple oynayacağız. Gaziantepspor iyi bir takım. Eğer Gaziantepspor eksi puanla lige başlamasaydı artı 7 puanda olacaklardı. Bunların bilincindeyiz ve ona göre hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Taraftarı maça davet eden İshak Doğan, “Taraftarımız bizim en büyük desteğimizdir. Onları stada bekliyoruz. Taraftarımız statta olduğu zaman sahaya farklı bir futbol yansıtıyoruz” şeklinde konuştu.
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