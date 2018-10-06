İsmet Taşdemir: “Denizlispor’un bu kadar kötü oynayacağını beklemiyorduk”

Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Denizlispor’un iyi bir takım olduğunu söyleyerek, kötü oynayacaklarını beklemediklerini ifade etti.

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Denizlispor karşısında galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Taşdemir, "Rakibimizin hafta içinde bir kaosun içinde olmasından karşılaşmada çok daha fazla direnç göstereceklerini bekliyorduk. Erken gol bulmamız oyunu farklı bir hale getirdi. İlk yarının son 15 dakikası üstümüze geldiler. İkinci yarı bizim istediğimiz gibi geçti. Bu maçtan 3 gol ve 3 puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Denizlispor iyi bir takım. Dolayısıyla bu kadar kötü oynayacaklarını beklemiyordum. Maçın başında iyi bir direnç koyup golü bulmamız maçı rahat bir hale getirdi” şeklinde konuştu.