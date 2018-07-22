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22 Temmuz 2018 Pazar 12:37

İstanbul Boğazı’nda Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı yaşandı

Bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı genel klasmanda erkeklerde Doğukan Ulaç, kadınlarda ise Hilal Zeynep Saraç kazandı.

İstanbul Boğazı'nda Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı yaşandı
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Bu yıl 30. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı genel klasmanda erkeklerde Doğukan Ulaç, kadınlarda ise Hilal Zeynep Saraç kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 30.’su organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı’nda yapıldı. Anadolu Yakası’nda Kanlıca İskelesi’nden başlayan yarış, Avrupa Yakası’nda Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı önünde son buldu. Yaklaşık 6.5 kilometrelik yarışa 55 farklı ülkeden toplam 2 bin 400 yüzücü katıldı.

Erkeklerde Doğukan Ulaç birinci oldu

Genel klasmanda erkeklerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Doğukan Ulaç, 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. Onu 47 dakika 14 saniyelik derecesiyle Türk yüzücü Erge Can Gezmiş ve 47 dakika 41 saniyelik derecesiyle ABD’den Alexander Kostich takip etti.

Hilal Zeynep Saraç, kadınlarda birinci tamamladı

Kadınlar kategorisinde Türk yüzücü Hilal Zeynep Saraç, 50 dakika 30 saniyelik derecesiyle parkuru ilk sırada bitirdi. Türk yüzücü Buse Topçu 50 dakika 40 saniye ile ikinci olurken, onu 50 dakika 50 saniye ile ABD’li Amy Dantzler takip etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Uğur Erdener takdim etti.
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