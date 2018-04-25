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25 Nisan 2018 Çarşamba 14:16

İstanbul Çocuk Maratonu’nda çocuklar şampiyonluğa koşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından, 13 Mayıs 2018 Pazar günü "Anneler Günü"nde Türkiye’nin en büyük çocuk maratonu olan İstanbul Çocuk Maratonu 4. kez düzenlenecek.

İstanbul Çocuk Maratonu'nda çocuklar şampiyonluğa koşacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından, 13 Mayıs 2018 Pazar günü "Anneler Günü"nde Türkiye’nin en büyük çocuk maratonu olan İstanbul Çocuk Maratonu 4. kez düzenlenecek.

Maltepe Sahil Şehir Parkı’nda bulunan İBB Spor Tesisi’nde gerçekleştirilecek organizasyonda "Hoşgeldin Şampiyon", "Katılmak Kazanmaktır" ve "Anneler Günü’nde Annene İlk Madalyanı Hediye Et" sloganları ile karşılanacak.

0-15 yaş grubu arasında 10.000 çocuğun katılacağı etkinliğin amacı çocukların yarıştırılması değil, çocuklara "Maraton Bilinci" ve "Spor Kültürünü" aşılamak olacak.

0-3 yaş, 4-5 yaş ve 6-7 yaş grubu çocuklar, 300 mt. mesafeli maratonu anne ve babaları ile birlikte, 8-9 yaş, 10-11 yaş, 12-13 yaş grubu çocuklar ise 900 mt. mesafeli maratonu kendi başlarına koşarak şampiyon olmanın sevincini yaşayacaklar.

14-15 yaş grubu çocuklar ise 1500 mt. mesafeyi elektronik zamanlama çipleri ile koşarak, maraton sonrasında da koşu derecelerini görebilecekler. Ayrıca, farkındalık oluşturmak amacı ile Down Sendromlu çocuklar da İstanbul Çocuk Maratonu’nda koşarak madalya kazanmanın sevincini yaşayacaklar.

Her yaş grubuna göre eğlenceli aktivite ve oyun parklarının kurulu olduğu alanda tüm çocuk ve velilere etkinlik sırasında verilecek konser ile de unutulmaz bir gün yaşatılmış olacak.

Tamamen ücretsiz olan 4. İstanbul Çocuk Maratonu kayıtları internet üzerinden kontenjanlar dolana kadar devam edecek.
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