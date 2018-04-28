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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:46

İstanbul Cup’ta finali Pauline Parmentier ile Polona Hercog oynayacak

TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta şampiyonluk maçı Fransız Pauline Parmentier ile Sloven Polona Hercog arasında oynanacak.Garanti Koza Park’ta bu sene 11’incisi düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup WTA turnuvasında finalin adı kondu. Buna...

İstanbul Cup'ta finali Pauline Parmentier ile Polona Hercog oynayacak
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TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta şampiyonluk maçı Fransız Pauline Parmentier ile Sloven Polona Hercog arasında oynanacak.

Garanti Koza Park’ta bu sene 11’incisi düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup WTA turnuvasında finalin adı kondu. Buna göre yarın (29 Nisan Pazar) Fransız Pauline Parmentier ile Sloven Polona Hercog şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Günün ilk yarı finalinde Yunan raket Maria Sakkari ile karşılaşan dünya 75 numarası Hercog, maç boyunca güçlü bir servis performansı sergiledi. Sakkari’ye servis kırma şansı tanımadığı mücadeleyi 6-4, 6-2’lik setlerle kazanan Hercog, kariyerinin beşinci finaline adım attı.

Hercog’un finaldeki rakibini belirleyen buluşmada klasmanın 122. basamağındaki Parmentier’nin üstünlüğü vardı. 32 yaşındaki Parmentier, yaklaşık 10 yıl sonra ilk finaline ilerlerken 7 numaralı seribaşı Rumen Irina-Camelia Begu’yu 6-3, 6-4’le turnuvanın dışına itti.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta yarın saat 14.30’daki çiftler finalinde Xenia Knoll/Anna Smith ile Shuai Zhang/Chen Liang; saat 17.00’deki tekler finalinde ise Pauline Parmentier ile Polona Hercog karşı karşıya gelecek.
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