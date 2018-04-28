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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:24

İstanbul Open’da eşleşmeler belli oldu

Garanti Koza Park’ta bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Open ATP turnuvasında ana tablo kuraları çekildi.2015’ten beri ATP Dünya Turu takviminde yer alan TEB BNP Paribas İstanbul Open’da ana tablo kura çekimi gerçekleştirildi.Koza...

İstanbul Open'da eşleşmeler belli oldu
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Garanti Koza Park’ta bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Open ATP turnuvasında ana tablo kuraları çekildi.

2015’ten beri ATP Dünya Turu takviminde yer alan TEB BNP Paribas İstanbul Open’da ana tablo kura çekimi gerçekleştirildi.

Koza World of Sports The Club’da yapılan kura seremonisine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Turnuva Direktörü Yavuz Selek, milli tenisçi Cem İlkel ve Avustralyalı sporcu Bernard Tomic katıldı.

İlk dört seribaşı sporcu sırasıyla Hırvat Marin Cilic, Boşnak Damir Dzumhur, İtalyan Andreas Seppi, Sloven Aljaz Bedene’nin açılış turunu bay geçtiği organizasyonda Cem İlkel, birinci turda 5 numara İtalyan Paolo Lorenzi ile eşleşti. Turnuvada wildcard ile boy gösteren bir diğer Türk raket Marsel İlhan ise ilk sınavını Tunuslu Malek Jaziri önünde verecek.

Garanti Koza Park’ın bu sene dördüncüsüne ev sahipliği yaptığı organizasyonun çiftler kategorisinde ortaklık kuran Tuna Altuna ve Anıl Yüksel, ilk turda 1 numaralı seribaşları Ben Mclachlan/Nicholas Monroe’ya rakip olurken; Cem İlkel/Bernard Tomic ise 3 numaralı seribaşları Ken/Neal Skupski ile karşılaşacak. Ana tablo mücadelesinin 30 Nisan Pazartesi günü başlayacağı TEB BNP Paribas İstanbul Open, 6 Mayıs Pazar günkü final maçlarıyla sona erecek.
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