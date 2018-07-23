İstanbul’a gelecek son CS:GO espor takımı belli oldu

BLAST Pro Series İstanbul’da altıncı takım Brezilya’nın dünyaca ünlü MIBR takımı olarak açıklandı.

Dünyanın en büyük 6 CS:GO espor takımını İstanbul’da bir araya getirecek olan BLAST Pro Series organizasyonu 29 Eylül’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşecek. Milyonlarca kişinin takip ettiği turnuvanın son takımı Brezilyalı MIBR oldu. Brezilyalı MIBR ekibinin üyelerinden bazıları BLAST Pro Series’in 2017 senesinde Kophenag’daki dünya prömiyerini kazanan takımda yer aldı. Serinin ikincisi için de İstanbul’da iddialı olduklarını söyleyen ekibin üyeleri MIBR çatısı altında mücadele edecek.

2017 BLAST Pro Series Kopenhag’ın şampiyonu olan SK Gaming’in ekip üyelerinden Gabriel "FalleN’’ Toledo, bu kez turnuvaya MIBR takımının oyun içi lideri olarak katılacak. Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Toledo; "BLAST Pro Series 2018 yılında da harika olacağa benziyor. Ekibimizdeki Tarik’in Türk köklerinden dolayı Space Soldiers ile birlikte salonun favorisi olma şansımız var. Türkiye’de ilk kez bulunacağız ve umarım iyi bir şov sunarak İstanbul’dan en iyi hatıralarla ayrılırız. Bizim için elbette en iyi hatıra Türkiye’nin tutkulu taraftarlarının karşısındaki performansımız ve sonrasında BLAST kupasını eve götürmek olacak’’ dedi.