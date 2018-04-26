İşte Beşiktaş’ı bekleyen cezalar

Tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Futbol Federasyonu’nun (TFF), maçın kaldığı yerden oynanması karar vermesinin ardından Beşiktaş Kulübü, bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi ve mücadeleye çıkmama kararı aldı. Bu kararın ardından Fenerbahçe direkt finale yükselecek, Beşiktaş’a ise ağır yaptırımlar uygulanacak.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.