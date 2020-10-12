İşte Derbinin Faturası Kesildi!

Kadıköy’de Beşiktaş’a tam 15 sene sonra aynı skorla yenik bulunan Fenerbahçe’de eleştiriler teknik direktör Erol Bulut'a yöneldi. Yaptığı değişiklikler derbi maça direkt tesir etti. Öte yandan sarı-lacivertli sene ile alakalı Beşiktaş maçı ardından karar alındı. Fenerbahçe’de 15 sene sonra gene aynı skorla, 4-3 kaybedilen Beşiktaş derbisinin şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertliler eksik rakibine karşı maç evveli en çok tercih edilen olsa da sahadan yenik ayrıldı. Güncel transfer haberleri betxtr giriş adresinde mevcuttur. Maç içerisinde rakibine karşı bir birey yüksek oynadığı bölümlerde dahi avantaj kuramayan Fenerbahçe’de fatura teknik direktör Erol Bulut’a kesildi. Maç sonucunda sarı-lacivertli idare maçın hakemi ile alakalı eleştirilerde bulunsa da camiada ve kulüp içerisinde teknik heyetin hatalıları da sorgulandı.

Zaten Erol Bulut da yaptığı basın toplantısında bildirimde mağlubiyeti hakeme bağlamadı ve bir anlamda öz eleştiri yaptı. Derbiye savunmada Serdar Aziz-Lemos değişikliğe ile başlayan sarı-lacivertlilerde bu kararın bedeli ağır oldu. Defansın bütün dengesi bu amaçla bozuldu. Beşiktaş bir anda ilk 20 dakikada 2 değişik avantajı alarak maçı denetim etmeye ve daha rahat oynamaya başladı. Bulut’un bir diğer eleştirildiği mevzu ise hatalı kadro ile başlamasının dışında maçın içerisindeki hamleleri oldu. Papiss Cisse ve Pelkas’ın oyundan alınmasını kimse anlayamadı. Golü atan Cisse’nin eşi de maçın ardındannda sosyal medya hesabından teknik direktör Erol Bulut’a reaksiyon göstermişti. Pelkas ise Perotti çıktıktan sonra sahada kilidi açabilecek tek isimdi. Bu ismin de çıkarılması Beşiktaş savunmasını rahatlattı.