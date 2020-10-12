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04 Aralık 2020 Cuma 17:17

İşte Wesley Sneijder Şok İtiraflar!

İşte Wesley Sneijder Şok İtiraflar!
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Geçtiğimiz aylarda çıkardığı otobiyografi kitabıyla gündemi sarsan eski Galatasaraylı Wesley Sneijder'in ihanetinin belgesi bulunduğu öne sürülen fotoğraflar basına sızdı. Bir devre Galatasaray forması da giyen Wesley Sneijder, geçen aylarda pazara çıkan otobiyografisinde kariyerine ve yaşamına dair itiraflarda bulunmuştu. Güncel bilgileri bahis siteleri adresinden öğrenebilirsiniz. Özel yaşamına dair basında çıkan ihanet savına kitabında açıklık getiren oyuncunun, Ybulunanthe Cabau ile bulunan ayrılık süreci evvel çekildiği belirti edilen fotoğraf, gündeme bomba gibi düştü. 36 yaşındayım. Daha önümde uzun bir yaşam var. Üzücü, çok kötü bir şey fakat devam etmek zorundayım, devam etmek istiyorum. Çevremdekilerin bundan sonra daha az para yaklaştığını anlaması lazım. Para kovalarla geldiği zaman çok yüksek şey yapabilir fakat bundan sonra değişik bir öne çıkan girdim.

Çok yüksek okudum, çok duydum, insanlar benim işleri batırdığımı düşünüyor. Beni tanıdıklarını düşünüyorlar. Bunları okuyanlar, örnek olarak psikolog Bram Bakker, benim 50 yaşına geldiğimde alkol bağımlısı olacağımı düşünür. İnsanlar yalnızca negatif şeyleri düşünüyor. Bu sabah perdeyi açtım, yağmur yağıyordu. Böyle bir günde ne yapabilirim? Kara deliğe düşmedim, meşgulüm fakat kimi zaman kötü bir ruh durumuna bürünüyorum. Yemek gerçekleştirmeyi seviyorum ama tavukları özenle hazırlayıp, 5 dakikada yemek, bu bana gelmiyor. Sonra her şeyi temizlemek zorundasın. Neyse ki çok arkadaşım var. Yaşça büyük olan arkadaşlarım da var. Çok yüksek hatalı arkadaşlarım bulunduğunu söyleyenler oldu. Saçmalık. İyi çocuklardı. Hollanda'nın yarısıyla arkadaşmışım gibi gösterildi. Vaktim olsa, belki olurdu. Hayatım süresince menajerler ile beraber çalıştım. Şimdi şahsım değişik şeyler denemek istiyorum. Bir aracı değil de daha çok danışman gibi olmak amacım. Genç oyuncuları bu ormanda yönlendirebilirim. Öncelik ile becerisi bakıp, sonra onlara yardım etmek istiyorum.

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