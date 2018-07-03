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03 Temmuz 2018 Salı 16:19

İstikrar abidesi Murat Yıldırım, Bolu kampının en çalışkan isimlerinden birisi

Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolu’da devam eden yeni sezon hazırlıklarının en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkat çeken Murat Yıldırım, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle genç futbolculara örnek oluyor.Geçen sezon Teknik Direktör Erol...

İstikrar abidesi Murat Yıldırım, Bolu kampının en çalışkan isimlerinden birisi
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Evkur Yeni Malatyaspor’da Bolu’da devam eden yeni sezon hazırlıklarının en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkat çeken Murat Yıldırım, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle genç futbolculara örnek oluyor.

Geçen sezon Teknik Direktör Erol Bulut’un vazgeçilmezi olmayı başaran 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Bolu kampındaki performansıyla da daha şimdiden orta sahadaki yerini garanti altına alacağının mesajını veriyor.

2016-2017 futbol sezonunda Boluspor’dan transfer edilen Murat, 1. ligdeki uyum sürecinden sonra kadroda kendine sık sık yer bulmuştu. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig’e yükseldikten sonra herkesin gönderilecek isimler arasında olacağını tahmin ettiği Murat, kısa sürede burada da kendini ispatlayarak yerini sağlama aldı.

Murat Yıldırım, sarı-kırmızılı takımın Bolu’da devam eden ikinci etap kampının da en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkatleri çekiyor.
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