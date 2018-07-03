İsveç, tek golle çeyrek finalde

2018 Dünya Kupası son 16 turunda İsveç, İsviçre’yi 1-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Düşük bir tempoda başlayan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarı da durgun başlarken, mücadelede ilk gol geldi. 66. dakikada Emil Forsberg, İsveç’i 1-0 öne geçirdi. Golün ardından daha hareketli bir hal alan mücadelede İsveç geri çekilerek, savunma ağırlıklı bir oyun anlayışıyla devam etti. Beraberlik golünü arayan İsviçre, İsveç savunmasını geçemeyince mücadele İsveç’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İsveç adını çeyrek finale yazdırdı.