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03 Temmuz 2018 Salı 12:13

İsveç-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Takım’ın İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının misafir takım tribünü öncelikli bilet satışı başladı.

İsveç-Türkiye maçının biletleri satışa çıktı
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A Milli Takım’ın İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının misafir takım tribünü öncelikli bilet satışı başladı.

A Milli Takım’ın UEFA Uluslar Ligi’nde İsveç ile 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı mücadelenin biletleri Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için satışa çıktı. İsveç’in Solna kentindeki Friends Arena’nın ev sahipliği yapacağı ve TSİ 21.45’te başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri’nin öncelikli bilet satın alma hakkı üç gün devam edecek. Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

İsveç-Türkiye maçının misafir takım tribünü bilet fiyatı 175 TL olarak belirlendi.
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