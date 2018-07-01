İsveç’in başantrenörü basın toplantısında konuştu

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın İsveç’i konuk ettiği mücadeleden 77-52 mağlup ayrılan İsveç A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bosnic ve oyuncu Simon Birgander açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan İsveç Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Vedran Bosnic şunları söyledi:

“Rakip takımı tebrik ediyorum, iyi oynadılar. Zaten çok kaliteli bir ekip, belki de grubun en iyi takımı. Kalitelerini bu maçta da gösterdiler. Onlara hep çok saygı duyuyorduk. Bu maçta da saygı duyulacak bir ekip olduklarını gösterdiler. İkinci çeyreğin sonuna kadar dayandık ama orada çözüldük ve maç oradan sonra onlar için de kolaylaştı. Biz de geri dönecek enerjiyi bulamadık.”

“Bu maçlar genç oyuncularımız için çok önemli” diyen Bosnic, “İkinci raundda genç oyuncular, buralardan tecrübe kazandıktan sonra en azından sonraki eleme maçlarında bizim gelecek jenerasyonlarımız için, kendilerini göstermeleri için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.

Oyuncu Simon Birgander ise, “İlk çeyreğe iyi savunmayla başladık. İyi bir enerji gösterdik ama ikinci çeyrekten itibaren enerjimiz de savunmamız da düştü ve ondan sonra toparlayamadık. Zaten gruptaki en iyi takım ve onlara karşı daha iyi mücadele etmek, daha sert bir maç çıkarmak isterdik ama bugün sahada varlık gösteremedik, bundan dolayı üzgünüz. İstediğimiz gibi normal oyunumuzu da oynayamadık” şeklinde konuştu.