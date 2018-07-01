SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 22:37

İsveç’in başantrenörü basın toplantısında konuştu

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın İsveç’i konuk ettiği mücadeleden 77-52 mağlup ayrılan İsveç A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bosnic ve oyuncu Simon Birgander açıklamalarda bulundu.

İsveç'in başantrenörü basın toplantısında konuştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın İsveç’i konuk ettiği mücadeleden 77-52 mağlup ayrılan İsveç A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bosnic ve oyuncu Simon Birgander açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan İsveç Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Vedran Bosnic şunları söyledi:

“Rakip takımı tebrik ediyorum, iyi oynadılar. Zaten çok kaliteli bir ekip, belki de grubun en iyi takımı. Kalitelerini bu maçta da gösterdiler. Onlara hep çok saygı duyuyorduk. Bu maçta da saygı duyulacak bir ekip olduklarını gösterdiler. İkinci çeyreğin sonuna kadar dayandık ama orada çözüldük ve maç oradan sonra onlar için de kolaylaştı. Biz de geri dönecek enerjiyi bulamadık.”

“Bu maçlar genç oyuncularımız için çok önemli” diyen Bosnic, “İkinci raundda genç oyuncular, buralardan tecrübe kazandıktan sonra en azından sonraki eleme maçlarında bizim gelecek jenerasyonlarımız için, kendilerini göstermeleri için elimizden geleni yapacağız” ifadesini kullandı.

Oyuncu Simon Birgander ise, “İlk çeyreğe iyi savunmayla başladık. İyi bir enerji gösterdik ama ikinci çeyrekten itibaren enerjimiz de savunmamız da düştü ve ondan sonra toparlayamadık. Zaten gruptaki en iyi takım ve onlara karşı daha iyi mücadele etmek, daha sert bir maç çıkarmak isterdik ama bugün sahada varlık gösteremedik, bundan dolayı üzgünüz. İstediğimiz gibi normal oyunumuzu da oynayamadık” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku