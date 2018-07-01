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01 Temmuz 2018 Pazar 16:14

İşyerinin yandığı haberini aldığı halde sporcularını yalnız bırakmadı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, göl kıyısında yanan 10 iş yerinden bir tanesinin sahibi olan Sapancalı güreş antrenörü, iş yerinin kül olmasına rağmen müsabakaları devam eden öğrencilerini yalnız bırakmadı.İş yerinin yandığı haberini...

İşyerinin yandığı haberini aldığı halde sporcularını yalnız bırakmadı
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, göl kıyısında yanan 10 iş yerinden bir tanesinin sahibi olan Sapancalı güreş antrenörü, iş yerinin kül olmasına rağmen müsabakaları devam eden öğrencilerini yalnız bırakmadı.

İş yerinin yandığı haberini alan güreş antrenörü sporcularını maçta yalnız bırakmadı. Sapanca Belediyesi’nin katkıları ile güreş antrenörlüğü işiyle uğraşan 35 yaşındaki Nuri Erdoğan, Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası için gittiği Zonguldak’ta gece yarısı iş yerinin yandığı haberini aldı. 1 yıldır emek verdiği öğrencilerini gerçekleştireceği maçlarda yalnız bırakmak istemeyen Nuri Erdoğan aldığı acı habere rağmen Sapanca’ya dönmek yerine, öğrencilerini büyük bir özveri ile yapacakları müsabakalar için mindere çıkardı. Genç antrenörün yaptığı bu davranış sonrasında öğrencilerinin yapacakları maçlar için hocalarına madalya sözü verdikleri öğrenildi.
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