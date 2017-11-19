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19 Kasım 2017 Pazar 10:46

İzmir Süper Amatör Lig: Foça Belediyespor: 1 - Aliağaspor: 4

İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’un 8. Hafta maçında Aliağaspor’u konuk eden Foça Belediyespor, rakibine 4-1 mağlup oldu.Saha: Bağarası 80. YılHakemler: Uğur Topaloğlu xx, Fatih Kurtman xx, Refik Erim xxFoça Belediyespor: Fehmi Kızılata...

İzmir Süper Amatör Lig: Foça Belediyespor: 1 - Aliağaspor: 4
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İzmir Süper Amatör Lig Kırmızı Grup’un 8. Hafta maçında Aliağaspor’u konuk eden Foça Belediyespor, rakibine 4-1 mağlup oldu.

Saha: Bağarası 80. Yıl

Hakemler: Uğur Topaloğlu xx, Fatih Kurtman xx, Refik Erim xx

Foça Belediyespor: Fehmi Kızılata x, Erdinç Turan x (Koray Kadan Dk. 53 xx), Serkan Tanrıseven xx, Talip Yılmaz x, Emrah Yılmaz xx, Oğuz Acar xx, Harrison Ngufor Ambe Peterson xx, Ahmet Dolapçı x, Süha Alperen Koçaşlı xx, Emre Demirbaş x, Erkan Akbal x

Teknik Sorumlu: Güven Beyit

Aliağaspor: Emre Kızılboğa xx, Yunushan Memişoğlu xxx, Aykut Geçmen xxx, Erdoğan Akbey xx, Bülent Tek xx, Yalçın Eroğlu xx, Muhammet İnce xxx, İbrahim Kuşcan xx, Sadullah Erarslan xxx (Davidson Bethel Jack Dk. 78 x), Fatih Özece xx (Ali Osman Gündoğdu Dk. 71 x), Muhammed Sak xxx (Burak Çırım Dk. 88 ?)

Teknik Sorumlu: Polat Çetin

Goller: Emre Demirbaş (Dk.65)(Foça Belediyespor), Muhammed Sak (Dk. 32 ve 85), Muhammet İnce (Dk. 52), Burak Çırım (Dk. 90) (Aliağaspor)

Kırmızı Kartlar: Koray Kadan (Dk. 82), Ahmet Dolapçı (Dk. 87) (Foça Belediyespor)

Sarı Kartlar: Erkan Akbal, Ahmet Dolapçı (Foça Belediyespor), Bülent Tek, Muhammed Sak, Aykut Geçmen (Aliağaspor)

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