İzmir’de ya düğün ya hüzün

Spor Toto 1. Lig’de ve TFF 2. Lig’de mücadele veren İzmir takımları bu hafta sonu oynayacakları karşılaşmalarla liglerini tamamlamaya hazırlanırken; Altay ve Menemen Belediyespor şampiyonluk, Altınordu ise Play-Off’a kalma mücadelesi verecek. Ligde kalma yolunda avantajını yitiren Bucaspor ise kümede kalmak için savaşacak.

Spor Toto 1. Lig’de ve TFF 2. Lig’de mücadele veren İzmir takımları bu hafta sonu oynayacakları karşılaşmalarla liglerini tamamlamaya hazırlanırken; Altay ve Menemen Belediyespor şampiyonluk, Altınordu ise Play-Off’a kalma mücadelesi verecek. Ligde kalma yolunda avantajını yitiren Bucaspor ise kümede kalmak için savaşacak.

Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son 5 lig maçından sadece 1 galibiyet çıkaran ve haftayı 7. basamakta noktalayan Altınordu, sezonun son maçında 6. basamakta yer alan BB Erzurum’u konuk edecek. İzmir temsilcisi rakibini devirdiği takdirde Play-Off oynamaya hak kazanacak. Olası bir puan kaybında ise ikili averajda Altınordu’nun üzerinde yer alan Erzurum ekibi Play-Off vizesini alacak.

Altay göbeğini kendi kesecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son hafta öncesinde de inanılmaz bir heyecan yaşanıyor. 63 puanla ikinci basamakta bulunan Altay, 64 puanla liderlik koltuğunda oturan Gümüşhanespor’u İzmir Atatürk Stadı’nda konuk edecek. Galibiyet halinde İzmir ekibi adını doğrudan Spor Toto 1. Lig’e yazdıracak. Olası bir puan kaybında ise Gümüşhanespor sezonu şampiyon olarak tamamlayacak ve siyah-beyazlılar şansını Play-Off’ta deneyecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor da şampiyonluk şansını son haftaya taşımayı başardı. 73 puanla lider Hatayspor’un 2 puan arkasında yer alan Menemen Belediyespor; son hafta maçında Eyüpspor’u konuk edecek. İzmir ekibi karşılaşmadan galibiyetle ayrılır, Hatayspor ise evinde Afjet Afyonspor’a takılırsa Suat Kaya’nın öğrencileri direkt üst lige çıkacak. Hatay ekibinin galibiyeti durumunda ise Menemen Belediyespor Play-Off’ta mücadelesine devam edecek.

Bucaspor bekleyecek

Bu sezon Karşıyaka’nın 3. Lig’e düşmesiyle üzülen İzmir, bu hafta sonu aynı acıyı Bucaspor ile de yaşayabilir. 33 puanla 16. basamakta yer alan Bucaspor son hafta ligin iddiasız ekiplerinden Etimesgut Belediyespor’u konuk edecek. Olası puan kaybında Bucaspor bir alt ligin yolunu tutacak. Fakat galibiyet de İzmir ekibine yetmeyebilir. Bucaspor’un ligde kalması için 35 puanı bulunan Tuzlaspor’un mutlaka Sarıyer’e takılması gerekiyor. 35 puanlı bir diğer ekip Bodrumspor ise ligden düşmeyi haftalar önce garantileyen Kocaeli Birlikspor ile karşılacak. Bodrum temsilcisi kaybedip Bucaspor kazanırsa ligde kalan yine İzmir temsilcisi olacak.