Janssen 15 hafta sonra sahada

Fenerbahçe’nin sezon başında Tottenham’dan kiraladığı Hollandalı forvet Vincent Janssen yaşadığı sakatlık sonrası 15 hafta sonra sahalara geri döndü. Yaşadığı kemik ödemi sakatlığı sonrası son olarak Süper Lig’in 15. haftasında Bursaspor karşısında forma giyen Hollandalı forvet 15 hafta aranın ardından 30. haftada Antalyaspor karşısında 72. dakikada Roberto Soldado’nun yerine oyuna dahil oldu.

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