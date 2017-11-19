Janssen: “Sahada gerçek bir takım gibi oynadık”

Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Vincent Janssen, Sivasspor karşısında gerçek bir takım gibi oynadıklarını söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 12. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-lacivertlilerin Hollandalı yıldızı Vincent Janssen, “İyi gitmiyordu. Son 3 maçtır istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Bu maçların ardından bir araya geldik. Bu işleri iyi bir noktaya getirmemiz gerektiğini konuştuk. Artık saha içerisinde 3 puan almamız mecburiyeti içerisindeydik. Kendi aramızda takım halinde bu konuşmaları yaptık. Rakiplerimizin puan kaybı da bizim için olumlu bir noktaydı. Önümüze kazanmamız takdirde yaklaşma şansı gelmişti. Bunun için önemli bir galibiyet oldu” diye konuştu.

“Gerçek bir takım gibi mücadele ettik”

Sivasspor maçında gerçek bir takım gibi sahada olduklarını vurgulayan Janssen, “Gerçek bir takım gibi mücadele ettik. Son 3 maçta eksik olan buydu. Bugün bunu sergilediğimizi düşünüyorum. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bir arkadaşı hata yaptığında hemen yardım etmeye çalıştı. Mücadelemiz, kavgacı ruhumuz sahadaydı. İkinci yarının hemen başında rakibimiz 1-1 yaptı. 1-1’den sonra çok güçlü olmalısınız. Mental açından kuvvetli olmalısınız. Biz de bunu yaptık. Çok iyi bir skor aldık” şeklinde konuştu.

“Takımdaki her oyuncu güçlü”

Takım oynayan bütün takım arkadaşlarının güçlü olduğunu ifade eden Janssen, “Her oyuncu önemli. Bu akşam da gördüğünüz. Bu takım için herkes gol atabiliyor. Bu akşam Roberto Soldado oyuna girdi ve 3 gol attı. Çok iyi şeyler başarabiliriz” dedi.

“Bu skor bize fazlasıyla öz güven verebilecek bir skor”

Futbolda kötü zamanlarında olduğunu belirten Hollandalı futbolcu, “Bunları yaşadıktan sonra mental anlamda ne kadar kuvvetli olduğunuzu göstermelisiniz. Biz de bu akşam bunu yaptık. Bu skor bize fazlasıyla öz güven verebilecek bir skor. Şu anda yolumuza devam edeceğiz. Asla da öyle bir şey yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.

“Soldado ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu gösterdi”



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Başarılı futbolcu, Sivasspor karşısında 3 gol kaydeden Soldado için ise, “Soldado bu akşam ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ceza sahası içerisinde 3 defa pozisyona girdi ve tamamını değerlendirmeyi başardı. 3 gol attı. Hem onun için hem takım için güzel oldu. Bizim hepimizin birbirine ihtiyacı var” dedi.