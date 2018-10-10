SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:46

Jaume Ponsarnau: “Oyuna iyi başlamadık ama güçlü bir şekilde bitirdik”

Valencia Basket Başantrenörü Jaume Ponsarnau, 72-67 galip ayrıldıkları Türk Telekom maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuna iyi başlamadık ama güçlü bir şekilde bitirdik” dedi.

Jaume Ponsarnau: 'Oyuna iyi başlamadık ama güçlü bir şekilde bitirdik”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Valencia Basket Başantrenörü Jaume Ponsarnau, 72-67 galip ayrıldıkları Türk Telekom maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuna iyi başlamadık ama güçlü bir şekilde bitirdik” dedi.

Valencia Basket, 7Days EuroCup C Grubu 2. maç mücadelesi kapsamında Türk Telekom takımıyla Ankara’da karşı karşıya geldi. Valencia Basket mücadeleden 72-67 galip ayrılırken, maç sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Valencia Basket Başantrenör Jaume Ponsarnau, “Telekom çok güçlü bir mantaliteyle maça başladı. Sahaya çok iyi yayılarak topu çok iyi çevirdiler. Biz ilk yarıda üçlük fazla bulamadık. Telekom’un ilk yarıda maçı kontrol ettiğini söyleyebilirim. Bu yüzden ikinci yarıda biraz daha sert oynamayı planladık ve öyle başladık. Telekom ikinci yarıda topu paylaşamadı. Oyuna iyi başlamadık ama güçlü bir şekilde bitirdik” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku