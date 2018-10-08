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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:38

John Terry futbolu bıraktı

İngiltere Milli Takımı ve Chelsea’nin unutulmaz futbolcularından John Terry, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.Son olarak Championship ekiplerinden Aston Villa’da forma giyen ve sözleşmesinin bittiği 2017-2018 sezonu sonundan...

John Terry futbolu bıraktı
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İngiltere Milli Takımı ve Chelsea’nin unutulmaz futbolcularından John Terry, aktif futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Son olarak Championship ekiplerinden Aston Villa’da forma giyen ve sözleşmesinin bittiği 2017-2018 sezonu sonundan beri kulüpsüz olan 37 yaşındaki Terry, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnanılmaz 23 yılın ardından futbolu bırakmak için doğru zaman olduğuna karar verdim" şeklinde konuştu.

Altyapısından yetiştiği Chelsea’nin unutulmayacak isimleri arasına adını yazdıran Terry, İngiliz ekibiyle 17 kupa kaldırdı. John Terry, kariyerinde 5 Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield, 1’er kez de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kupası kaldırdı. 37 yaşındaki futbolcu, mavi-beyazlı ekipte forma giydiği 717 karşılaşmada 67 gol kaydetti.
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