Judocular olimpik puan için Zagreb’e gidecek

Hırvatistan’da yapılacak Grand Prix müsabakalarında ay-yıldızlı judocular, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na artı puan taşımak için tatamiye çıkacak.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 27-29 Temmuz tarihleri arasında 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan taşıyacak olan Grand Prix müsabakaları arasında yer alan Grand Prix müsabakalarında Türkiye’yi 4 kadın ve 8 erkek sporcu tatamide temsil edecek. Milli takım kafilesi yarın İstanbul’dan hava yolu ile Zagreb’e gidecek.

81 ülkeden 207’si kadın olmak üzere 573 judocuların mücadele edeceği müsabakalarda yarışan Türk sporcular şöyle:

Kadınlar: Gülkader Şentürk (48), İrem Korkmaz (52), Nurcan Yılmaz (70) ve Kayra Sayit (+78).

Erkekler: Bekir Özlü, A. Şahin Kaba (60), Sinan Sandal (66), Bilal Çiloğlu, Murat Bektaş (73), İlker Güldüren (81), Batuhan Efemgil (90) ve Feyyaz Yazıcı (+100)