Judoda Bilal Çiloğlu, Avrupa Şampiyonası’nda bronzu kaptı

İsrail’in Tel Aviv kentinde devam eden Avrupa Judo Şampiyonası’nın ikinci gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu bronz madalyaya uzandı. 81 kiloda İlker Güldüren ise üçüncülük mücadelesinde rakibine üstünlük kuramadı ve beşincilikte kaldı.

İsrail’in Tel Aviv kentinde devam eden Avrupa Judo Şampiyonası’nın ikinci gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu bronz madalyaya uzandı. 81 kiloda İlker Güldüren ise üçüncülük mücadelesinde rakibine üstünlük kuramadı ve beşincilikte kaldı.

Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ikinci gününde erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, Türkiye’de adına ilk madalya olan bronzu kaptı. 81 kiloda ise İlker Güldüren üçüncülük müsabakasında rakibine üstünlük kuramadı ve beşinci oldu.

Çiloğlu, ilk turu bay geçti. İkinci turda İtalyan rakibini altın skorda, üçüncü maçında İsrailli rakiplerini waza-ari puanlarıyla yendi. Çeyrek finalde İsveçli rakibine yenilen Bilal Çiloğlu repesajda Ukraynalı rakibini altın skorda geride bıraktı ve bronz madalya müsabakasında Belaruslu Vadzin Shoka’yı waza-ari puanıyla yendi ve üçüncülük kürsüsüne çıktı.

81 kiloda İlker Güldüren de ilk turu bay geçti. İkinci maçında Moldovalı rakivini altın skorda waza-ari ile yendi. Üçüncü maçında Bulgar rakibini ipponladı. Çeyrek finalde Rus rakibine geçildi ve repesaja kaldı. Bu turda Macar rakibini waza-ari puanlıyla geçen Güldüren, bronz madalya mücadelesinde İtalyan Antonio Esposito’ya üstünlük kuramadı ve beşincilikte kaldı. Bu sıkletteki diğer judokamız Vedat Albayrak ilk turu bay geçti. İkinci turda Litvanyalı rakibini

ipponladı. Üçüncü maçında İtalyan rakibine altın skorda yenildi ve madalya dışı kaldı.

Kadınlar 63 kiloda Büşra Katipoğlu ilk maçında Rus rakibine üstünlük sağlayamadı ve yenildi. Büyükler Avrupa Şampiyonası’nın son gününde tatamiye çıkacak judocularımız şunlar:

Kadınlar: Kayra Almira Sayit, Sebile Akbulut (+78 kilo), Erkek: Batuhan Efemgil (90 kilo)