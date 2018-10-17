Justin William Duff, Galatasaray’da

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Kanadalı oyuncu Justin William Duff ile anlaşma sağladı. Kanada Milli Takımı’nda oynayan Duff, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Polonya ekibi Stocznia Szczecin’de oynamıştı. Kanadalı voleybolcu, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Türkiye’de Arkasspor’da geçirmişti.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Kanadalı milli oyuncu Justin William Duff ile anlaştı.Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Kanadalı oyuncu Justin William Duff ile anlaşma sağladı. Kanada Milli Takımı’nda oynayan Duff, yarın sağlık kontrolünden...

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