CONI Tahkim Kurulu, Serie A İtalya Lig Yönetimi ve İtalya Fulbol Federasyonu tarafınca, Napoli'ye Juventus maçına çıkmadığı gerekçesiyle önce 3-0 hükmen yenilme ve 1 puan silme cezası verilmişti. Napoli bu karara itiraz etmiş ve bu itiraz değerlenmeye alınmıştı.

İtalya'nın en üst spor mecrisi Best10 olan CONI Tahkim Kurulu, Serie A Federasyonu ve FIGC'nin Napoli'ye karşı verdiği kararları iptal ederek, Juventus - Napoli maçının ileri bir tarihte oynanmasına karar verdi.

Napoli takım avukatları, "Bu maça çıkmamak bir tercih değil, zorunluluktu. Napoli'nin maça çıkmaması için milyonda bir bile neden yoktu" şeklinde bir savunma yaptı.

Fakat hala maçın ne zaman oynanacağıyla ilgili net bir bilgi yok, şu an için büyük bir ihtimal 13 Ocak'taki kupa maçlarının erteleneceği ve Best10 bu tarihte oynanaileceği söyleniyor.

Juventus-Napoli maçı neden oynanamamıştı?

Serie A'nın 3. haftasında oynanması beklenen Napoli - Juventus mücadelesinden önce yapılan zorunlu koronavirüs testlerinde Napoli ekibinde 3 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştı ve sonrasında Napoli cephesine getirilen seyehat yasağı, Napoli'nin işlerini dahada zorlaştırmıştı.

Napoli, bu maça gidemediğinden dolayı daha sonrasında karşılaşma tatil edilmişti. Daha sonrasında, Serie A Federasyonu Napoli'nin maça gidebilecek durumda olduğu halde gitmediğini öne sürerek, Napoli'yi hükmen yenik saydı ve 1 puanını silme cezası verdi. Best10

Napoli, bu karara ettiği hiç bir itirazdan sonuç alamamış olsada, CONI Tahkim Kuruluna yapılan itiraz sonuç verdi ve maçın tekrar oynanma kararı alındı.