Kadıköy’de Naim Süleymanoğlu’na alkışlı veda

Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşu yapıldı. Taraftarlar da saygı duruşunda Süleymanoğlu için alkış tuttu.

Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu için saygı duruşu yapıldı. Taraftarlar da saygı duruşunda Süleymanoğlu için alkış tuttu.



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Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe’nin evinde oynadığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında önceki gün vefat eden Naim Süleymanoğlu unutulmadı ve müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar da saygı duruşunda alkışla eski milli halterciyi andı. Ayrıca stattaki barkovizyondan da Naim Süleymanoğlu’nun görüntüleri yayınlandı.