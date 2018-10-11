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11 Ekim 2018 Perşembe 16:08

Kadın basketbolcular, Samsunsporlu futbolcuları 5-1 yendi

Canik Belediyespor Basketbol Takımı’nın kadın oyuncuları, Yılport Samsunspor’un erkek futbolcularıyla yaptığı futbol maçını 5-1 kazandı.’11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ nedeniyle Yılport Samsunsporlu futbolcular ile Canik Belediyespor...

Kadın basketbolcular, Samsunsporlu futbolcuları 5-1 yendi
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Canik Belediyespor Basketbol Takımı’nın kadın oyuncuları, Yılport Samsunspor’un erkek futbolcularıyla yaptığı futbol maçını 5-1 kazandı.

’11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ nedeniyle Yılport Samsunsporlu futbolcular ile Canik Belediyespor Basketbol Takımı, hem basketbol maçı hem de futbol maçı yaptı. Samsunspor teknik heyeti ve futbolcuları 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle Piazza AVM’nin düzenlediği etkinliğe katıldı. AVM’nin buz pistinde düzenlenen etkinlikte Samsunsporlu oyunculardan Berat Boz, Enes İslam İlkin ve Furkan Yıldırım ile Canik Belediyespor Bayan Basketbol Takımından Deniz Çolakoğlu, Candide Öztürk, Nicole Romeo, Melisa Can ve Betül Kutlu ile hem basketbol hem de futbol maçı yaptı. Kadın basketbolcular, profesyonel erkek sporcuların karşısına çıktıkları basketbol maçını 11-6, futbol maçının da 5-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Canik Belediyespor Basketbol Takımı’nın sporcuları, kazanmanın her zaman güzel olduğunu belirterek, önemli olanın Dünya Kız Çocukları Günü’ne dikkat çekmek olduğunu ifade ettiler.

Organizasyona Samsunspor teknik kadrosu ve oyuncuları tam kadro katılırken, Canik Belediye Başkanı Osman Genç de sporcuları tebrik etti.
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