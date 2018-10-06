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06 Ekim 2018 Cumartesi 16:51

Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Urla Belediyesi: 84

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin ilk haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Urla Belediyesi’ne 84-79 mağlup oldu.Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Elazığ İl Özel İdare,...

Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Urla Belediyesi: 84
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Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin ilk haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı Urla Belediyesi’ne 84-79 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Elazığ İl Özel İdare, İzmir temsilcisi Urla Belediyespor’u konuk etti. Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan konuk takım Gizem’in üste üste bulduğu üçlüklerle farkı yakaladı. Elazığ İl Özel İdare’nin savunmada ciddi hatalar yaptığı periyot İzmir ekibinin 35-15 üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyota hakemlerin çaldığı düdükler damga vururken, farkı korumayı başaran Urla Belediyespor, devreye 55-35’lik üstünlükle girdi.

Mücadelenin 3. periyoduna Elazığ ekibi hızlı başladı. Bir ara farkı 5 sayıya kadar indiren bordo-beyazlı takım, son çeyreğe 66-56 geride girdi. Mücadelenin son periyodu ise nefesleri kesti. Elazığ İl Özel İdare’nin pota altı hücumlarına, süreye oynayarak karşılık veren Urla Belediyesi salondan 84-79’luk galibiyetle ayrıldı.

İzmir ekibinde Gizem kaydettiği 25 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Elazığ İl Özel İdare’de Leary’nin 27 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
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