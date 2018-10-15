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15 Ekim 2018 Pazartesi 20:13

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 69 - Çukurova Basketbol: 73

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’in ilk haftasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde ağırladığı Çukurova Basketbol’a 69-73 mağlup oldu.Salon: Kadir HasHakemler: Tekin Özübir, Uygar Kurt, Hande ÖztürkBellona Kayseri Basketbol: Anderson...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 69 - Çukurova Basketbol: 73
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’in ilk haftasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde ağırladığı Çukurova Basketbol’a 69-73 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Tekin Özübir, Uygar Kurt, Hande Öztürk

Bellona Kayseri Basketbol: Anderson 19, Gamze 15, Gizem, Melike 12, Ivankovic 10, Ezgi 6, Miljkovic 5, Armstrong 2

Baş Antrenör: Ayhan Avcı

Çukurova Basketbol: Ndour 25, Sevgi 11, Mestdagh 10, Meltem 10, Naumenko 6, Şaziye 3, Iagupova 8, Sera, Gökşen

Baş Antrenör: Ceyhun Yıldzoğlu

1. Periyot: 15-17 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 34-46 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 48-56 (Çukurova Basketbol lehine)
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