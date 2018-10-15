Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 69 - Çukurova Basketbol: 73

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’in ilk haftasında Bellona Kayseri Basketbol, evinde ağırladığı Çukurova Basketbol’a 69-73 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Tekin Özübir, Uygar Kurt, Hande Öztürk
Bellona Kayseri Basketbol: Anderson 19, Gamze 15, Gizem, Melike 12, Ivankovic 10, Ezgi 6, Miljkovic 5, Armstrong 2
Baş Antrenör: Ayhan Avcı
Çukurova Basketbol: Ndour 25, Sevgi 11, Mestdagh 10, Meltem 10, Naumenko 6, Şaziye 3, Iagupova 8, Sera, Gökşen
Baş Antrenör: Ceyhun Yıldzoğlu
1. Periyot: 15-17 (Çukurova Basketbol lehine)
Devre: 34-46 (Çukurova Basketbol lehine)3. Periyot: 48-56 (Çukurova Basketbol lehine)