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13 Ekim 2018 Cumartesi 17:39

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 91 - Galatasaray: 77

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında çok üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, rakibini 91-77 mağlup etmeyi başardı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş: 91 - Galatasaray: 77
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Beşiktaş, Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında çok üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, rakibini 91-77 mağlup etmeyi başardı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Önder Yılmaz xx, Kerem Yılmaz xx, Yiğit Emre Şimşek xx

Beşiktaş: Bahar Çağlar xxx 12, Esra Erden xxx 8, Kübra xx 5, Akhator xxx 20, Mitchell xxx 21, Mircheva xxx 22, Melek x, Elif xx 1, Hilal x, Nisa xx 2, Nurcan x, Bahar Yapar x

Başantrenör: Aziz Akkaya

Galatasaray: Işıl xx 11, Grigalauskyte xx 10, Macaulay xxx 15, Jefferson xxx 19, İnci xx 4, Şerife xx 7, Sude x 2, Farhiya Abdi xx 8, Nazlı x 1, Eda x, Sinem x, İrem x

Başantrenör: Efe Güven

1. periyot: 21-22 (Galatasaray lehine)

Devre: 48-46 (Beşiktaş lehine)

3. periyot: 71-61 (Beşiktaş lehine)
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