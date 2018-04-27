Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 72

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor’u 72-64 mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u deplasmanda 78-75 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, evinde rakibine 64-72’lik skorla yenildi. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede üçüncü ve son karşılaşma, 30 Nisan Pazartesi günü Hatay Büyükşehir Belediyespor’un ev sahipliğinde oynanacak.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Turgut Işık xx, Ahmet Taner İbin xx, Yiğit Emre Şimşek xx
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın xx 6, Gajic xx 16, Dürdane Gülşah Gümüşay x 6, Hartley xxx 17, Thomas xx 15, Deniz Çolakoğlu x 2, Gülşah Duman x, Putnina x 2, Melike Tuğba Oral x
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş xxx 11, Paris xx 17, Snytsina xx 15, Bahar Öztürk x 7, Ben Abdelkader x 3, Mitchell xx 13, Devran Tanaçan x 1, Merve Aydın xx 5
1. Periyot: 19-22 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)
Devre: 31-33 (Hatay Büyükşehir Belediyespor lehine)3. Periyot: 53-50 (Mersin Büyükşehir Belediyespor lehine)