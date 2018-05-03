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03 Mayıs 2018 Perşembe 12:42

Kafkas: "Trabzon dışındaki eski başkan, yönetici ve futbolcularımızla İstanbul’da bir araya geleceğiz"

Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu olarak geçtiğimiz günlerde Trabzon’da düzenledikleri buluşmanın bir benzerini, bu defa Trabzon dışındaki eski başkanlar, eski yönetici ve futbolcularla birlikte İstanbul’da gerçekleştireceklerini söyledi.

Kafkas: 'Trabzon dışındaki eski başkan, yönetici ve futbolcularımızla İstanbul'da bir araya geleceğiz'
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Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu olarak geçtiğimiz günlerde Trabzon’da düzenledikleri buluşmanın bir benzerini, bu defa Trabzon dışındaki eski başkanlar, eski yönetici ve futbolcularla birlikte İstanbul’da gerçekleştireceklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, “Kulübümüzün içinden geçtiği sıkıntılı sürecin üstesinden gelebilmenin tek yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Bu tür buluşmalarda, camiamızın değerli isimleriyle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Camiamızdan önemli destekler görüyoruz” dedi.

Kafkas, kahvaltı organizasyonunun 12 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Ümraniye’deki Fevzi Hoca Restoranı’nda düzenleneceğini sözlerine ekledi.
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