Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin: 'Acilen ligin bitmesini bekliyoruz”

Spor Toto Süper Lig’den düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor’un başkanı Mehmet Aytekin, acilen ligin bitmesini beklediklerini belirterek, "Belki de Karabükspor tarihinin en zor günlerinden birini yaşıyoruz" dedi.

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin, kulübün yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aytekin, “Kulübümüzün içinde bulunduğu durum belki de Karabükspor tarihinin en zor günlerinden birini yaşıyoruz. Geldiğimizde zaten bir hasarla almıştık yönetimi. Kasamızda 14 bin TL paramız vardı. Yaklaşık iki ay sadece yayıncı kuruluştan gelen ve Latovlevici’nin transferiyle döndürdük. Yaklaşık 2 aydır gelirlerimiz kesildi. Deplasmana giderken sadece A takım bazında değil bunla beraber altyapı takımlarımız var. Bunların deplasman masrafları var. Bunları üst üste koyduğumuzda yaklaşık 50 bin TL masraf çıkıyor. Allah’a şükür şimdilik kendi imkanlarımızla arkadaşlarımızla ve şehirden destek olan birkaç ağabeyimizle buralara kadar geldik. Acilen ligin bitmesini bekliyoruz" diye konuştu.

“Karabükspor tarihinin bir lekesidir”

Aytekin, Karabükspor’un şu anda büyük finansal sorunları olduğunu, para bulma konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını ifade ederek, “Futbolcularımızda sağ olsun. 1.5 aydır maaşlarını alamıyorlar ama bir kere ağızlarını açıp laf etmediler. Geldim geleli altı defa İstanbul’a gittim, dört kere Ankara’ya gittim. Her yerle telefon görüşmesi yapıyorum. Mesaimin büyük kısmını burada harcıyorum para bulmak konusunda, kaynak konumunda gerçekten zorlanıyorum. Geldiğimiz günden beri kulübümüze Mehmet Ali Şahin Bey’in uğraşları var. Spor Toto’dan 3 milyon 500 bin TL paramızı alamadık halen. Mehmet Ali Bey başkanımızın yaptığı bir liste var. Başta Mehmet Ali Şahin başkanımızdan 100 bin TL para verdi. İbrahim Öztürk’ün 50 bin TL’si var. SAKA verdi sanırım yarısını. Pehlivan ağabeyimiz verdi. Oradan 220-230 bin TL civarında para toplandı. Bu paraların içinde yayıncı kuruluşunkiler de var. Toplamda 250 bin TL civarında para toplandı. Bunların bir kısmını maaşlara yatırdık. O günden itibaren kulübümüze hiç para girmedi. Bu Karabükspor tarihinin bir lekesidir bence. Futbolcu arkadaşlarla beraber kulüpte 104 kişi var. Bunların büyük çoğunluğu asgari ücretle çalışan arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun diyorum. Bana diyebilirsiniz bunları bile bile niye geldiniz diye. İnanın bunlara çözüm bulmak için geldim. İnanın hayatımda iki ayda altı kere İstanbul’a dört defa gitmedim. İstanbul’daki iş adamlarıyla orada görüşmemiz olacak” dedi.

Sponsorluk anlaşmaları

Karabükspor’un sponsoru olan KARDEMİR A.Ş’den sponsor parasını alamadıklarını belirten Aytekin, "Yayın gelirlerimiz de kesildi. Niye kesildi bunu anlamıyorum. Şunu merak ediyor insanlar, SPK’dan böyle bir kağıt geldiyse başkan bunu kamuoyuyla paylaşsın. Yoksa bu kulüp kapatılmak mı isteniyor? Kamuoyunun böyle bir beklentisi var. KARDEMİR A.Ş bir karar vermeli. Bu kulüp bizim mi değil mi diye düşünmeli. Acil olarak bugün yada yarın KARDEMİR A.Ş yönetim kurulundan açıklama bekliyorum. Eğer bu kulüp onlarınsa gelsinler bu kulübe sahip çıksınlar. 2.5 aydır beni oyalıyorlar. Eğer para vermeyeceklerse yol ayrımına gelelim. Başımın çaresine bakmam gerekiyorsa başımın çaresine bakayım. Ban yol veriyorsa yoluma bakayım. Karar versinler 1 hafta içinde ben önüme bakabileyim. Ben almadığım paranın reklamını formamda görüyorsam ben bunda yokum. Ben bu isimli formayla sahaya çıkmam. Sponsor arayışına girerim. O parayı 2016 yılında kim aldıysa onlarla muhatap olsunlar. Gereken cezanın hukuki sürecini araştıracağız yönetici arkadaşlarla. Bize hukuki bir sonuç doğmuyorsa ben KARDEMİR isimli formayla sahaya çıkmam. Ya KARDEMİR o parayı verecek sözleşmeyi uzatacak yada ben paramı ödedim işine bak, ben sizin arkanızda değilim diyecek. Bizde o zaman sponsor arayışlarına başlayacağız” dedi.

Transfer yasağı

Transfer yasağıyla ilgili de konuşan Aytekin, "Samba Sow’un futbol hayatı bitti. Sow’a bu hafta içinde 100 bin TL para ödememiz gerekiyor. Rodic’e de 110 bin TL ödememiz gerekiyor. Yoksa transfer yasağı geliyor. Diğer futbolcularla yapmış olduğumuz görüşmede bizim önümüzü açmamıza müsaade etmelerini, biraz zaman istedik. Eğer transfer yasağı gelirse Spor Toto 1. Lig’de de dayanamayız. Böyle bir ortamda para alamayacaklarını ifade ettik. Spor Toto 1. Lig için takım kadrosu kurmamızda yardımcı olmalarını istedik. Onlar da anlayışla karşıladılar. Böylece yaklaşık 11 futbolcu ile sorunu çözdük” açıklamasında bulundu.