SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:24

Karabükspor, Berke Sağkan’ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, genç oyuncu Berke Sağkan’ı kadrosuna katarak transferlerine devam etti.Kırmızı-mavili ekip 2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmaları kapsamında Bursaspor’un altyapısından...

Karabükspor, Berke Sağkan'ı transfer etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, genç oyuncu Berke Sağkan’ı kadrosuna katarak transferlerine devam etti.

Kırmızı-mavili ekip 2018-2019 sezonu öncesi transfer çalışmaları kapsamında Bursaspor’un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon Yeşil Bursa forması giyen 20 yaşındaki sol bek oyuncusu Berke Sağkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Aytekin ve Genel Sekreter Murat Arslan’ın katılımıyla gerçekleşen tören sonrası Berke Sağkan, Kardemir Karabükspor için elinden geleni yapacağını belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku