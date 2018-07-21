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21 Temmuz 2018 Cumartesi 21:17

Karabükspor iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor peş peşe yaptığı transferlerin ardından iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı.Transferleri art arda açıklayan Kardemir Karabükspor İbrahim Kaş ve Yavuz Aygün’ü de kadrosuna kattı. Yönetim kurulu...

Karabükspor iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı
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Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor peş peşe yaptığı transferlerin ardından iki oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Transferleri art arda açıklayan Kardemir Karabükspor İbrahim Kaş ve Yavuz Aygün’ü de kadrosuna kattı. Yönetim kurulu üyeleri Mustafa Öztürk ve Mustafa Kemal Benlioğlu’nun katılımları ile Sway Hotel toplantı salonunda gerçekleşen tören ile geçen sezon Göztepe forması giyen genç kaleci Yavuz Aygün’ü 1 yıllığına kiraladı. Kırımızı Mavili ekip ayrıca tecrübeli defans oyuncusu İbrahim Kaş ile de 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

“Karabükspor düştüğü gibi çıkmasını bilecektir”

22 yaşındaki genç kaleci Yavuz Aygün resmi sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, Karabükspor’da çok güzel bir ortam olduğunu kendisinin de güzel karşılandığını belirterek, “Şu an çok sabırsız ve heyecanlıyım. Bir an önce liglerin başlamasını bekliyorum. Karabükspor’a katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Şuanda Karabükspor maddi anlamda zor bir süreçte gözükebilir ama bizim için sıkıntı değil. Karabükspor düştüğü gibi çıkmasını bilecektir” dedi.

Beşiktaş ve Getafe gibi büyük kulüplerde futbol oynama şansı bulan 31 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu İbrahim Kaş Karabük’ün kendisinin doğduğu ve ilk futbola profesyonel olarak başladığı yer olduğunu kaydederek, “Seneler sonra aynı kulübe döndüğüm için, bu benim açımdan büyük onur ve şereftir bu formayı giymek. Yeni gelen arkadaşlarımla iyi bir takım oluşturup Karabük’ü eski güzel günlerine döndürmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
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