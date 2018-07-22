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22 Temmuz 2018 Pazar 22:46

Karabükspor mağlubiyetle başladı

Kardemir Karabükspor, Erzurum kampında yaptığı hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu’ya 1-0 mağlup oldu.2018-2019 yılı yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, Erzurum’da sürdürdüğü...

Karabükspor mağlubiyetle başladı
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Kardemir Karabükspor, Erzurum kampında yaptığı hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu’ya 1-0 mağlup oldu.

2018-2019 yılı yeni sezonda Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, Erzurum’da sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Altınordu’ya 1-0 yenilerek ilk maçından mağlup ayrıldı. Kırmızı-mavili ekip mücadeleye, Ferhat Yılmaz, Serkan Kurtuluş, İbrahim Kaş, Mohamadou Sissokko, Berke Sağkan, Murat Ceylan, Zeki Korkmaz, Aydın Yılmaz, Aymen Souda, Serdar Özbayraktar, Yusuf Akbulut 11’i ile başladı. Karşılaşmayı futbol şube sorumlusu Mustafa Öztürk ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Benlioğlu da takip etti.
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