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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:24

Karabükspor sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını Erzurum’da yoğun tempoda sürdürüyor.Kırmızı-mavili ekip 15 gün sürecek olan ikinci etap kamp çalışmalarındaki sezon hazırlıklarını yoğun tempoda...

Karabükspor sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor
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Kardemir Karabükspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını Erzurum’da yoğun tempoda sürdürüyor.

Kırmızı-mavili ekip 15 gün sürecek olan ikinci etap kamp çalışmalarındaki sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştiren antrenman, koşu ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Yaklaşık 2 saat süren idman, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışmasıyla tamamlandı. Futbolcuların antrenmanda yoğun çaba gösterdiği de gözlerden kaçmadı.

Antrenmana yeni transferler Aymen Souda, Aydın Yılmaz, Serdar Kurtuluş, Mohamadou Sissoko, Serdar Özbayraktar ve Murat Ceylan da katıldı.
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