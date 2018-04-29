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29 Nisan 2018 Pazar 23:10

Karabük’te derbi coşkusu

Süper Lig’de bu akşam oynanan derbide Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-0 yendiği maçın ardından Karabük’te sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa inerek sevinç gösterisinde bulundu.Ligin bitimine üç hafta kala Beşiktaş’ı sahasında...

Karabük'te derbi coşkusu
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Süper Lig’de bu akşam oynanan derbide Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-0 yendiği maçın ardından Karabük’te sarı-kırmızılı taraftarlar sokağa inerek sevinç gösterisinde bulundu.

Ligin bitimine üç hafta kala Beşiktaş’ı sahasında ağırlayan Galatasaray rakibini yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan almayı başardı. 100. yıl mahallesinde maçın bitiş düdüğü ile birlikte Karabük’te büyük coşku yaşayan Galatasaraylı taraftarlar sokaklara dökülerek sevinç gösterilerinde bulundu. Taraftarlar bayraklarla tezahüratlarda bulunarak adeta şampiyonluk kutlaması yaptı. Bazı sarı-kırmızı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak kutlamalara eşlik etti.

Polis ekipleri ise rakip taraftarların karşı karşıya gelmemesi için çevrede gerekli önlemleri aldı.
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