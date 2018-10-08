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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:58

Karacabey’in spordaki başarıları sürüyor

Nilüfer Hasanağa Köyler Ligi Futbol Turnuvası’ndaki şampiyonluklarının ardından Yenikaraağaç Gençlik Spor Derneği (Yenider) yöneticileri, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret ederek, desteklerinden ötürü teşekkür...

Karacabey'in spordaki başarıları sürüyor
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Nilüfer Hasanağa Köyler Ligi Futbol Turnuvası’ndaki şampiyonluklarının ardından Yenikaraağaç Gençlik Spor Derneği (Yenider) yöneticileri, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı makamında ziyaret ederek, desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.

Yenider Başkanı Türker Duran ile Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Tetik ve Halil Kaya gerçekleştirdikleri ziyarette ilçede düzenlenen sportif faaliyetlerin ve bunların desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, Özkan’a teşekkürlerini iletti. Özkan, Nilüfer’de gerçekleşen bir futbol turnuvasında iki Karacabey takımının final oynamasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Yenikaraağaç ve Subaşı sporcularını tebrik etti. Şampiyon takımın kupasını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Başkan Özkan birlikte verdiler.

Karacabey’in her anlamda gelişmesi adına çalışmalar yaptıklarını belirten Özkan, bu doğrultudaspor faaliyetlerine de önem verdiklerini kaydetti.
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