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18 Ekim 2018 Perşembe 09:58

Karaman, kadroyu koruyacak

Spor Toto Süper Lig’e verilen milli ara öncesi üst üste 2 galibiyet alarak üst basamaklara doğru tırmanan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor.Trabzonspor, lige verilen milli arada çalışmalarını...

Karaman, kadroyu koruyacak
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Spor Toto Süper Lig’e verilen milli ara öncesi üst üste 2 galibiyet alarak üst basamaklara doğru tırmanan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Trabzonspor, lige verilen milli arada çalışmalarını milli takımlara giden oyuncularının yanı sıra sakatlığı bulunan bazı oyuncularından yoksun olarak sürdürse de, hız kesmeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanıyor. Sakatlığı nedeniyle Nijerya Milli Takım kampından ayrılan Onazi ile birlikte tedavisi süren Mustafa Akbaş ile Kamil Ahmet Çörekçi de çalışmalarını sürdürüyor. Ibanez ise dün U21 takımıyla oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna dahil oldu.

Karaman, sıkı tutuyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, morallerin yüksek olduğu camiada havanın bozulmaması için sıkı bir çalışma yürütüyor. Milli ara sonrası yaşanan kayıplara dikkat çeken deneyimli teknik adam oyuncularını bu konuda uyardı. Kendi oyunlarını sahaya yansıtmaları gerektiğini hatırlatan Karaman, önemli bir süreçten geçtiklerini ve herkesin daha çok sorumluluk alınması gerektiğini belirtti.

Kadroyu koruyacak

Antrenmanlarda futbolcuların hırsından memnun olan Ünal Karaman, kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor. Jose Sosa’nın yükselen performansından, Vahid Amiri’nin hücuma sağladığı katkı ve savunmada Toure ile Hosseini uyumundan memnun kalan Karaman, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da sahaya Burak ve Rodallega’ya görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
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