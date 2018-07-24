Karate Dünya ve Avrupa şampiyonları Denizli’de buluşuyor

Karatede defalarca Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşamış milli sporcu Haldun Alagaş’ın adının verildiği Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası Denizli’de başlıyor.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası 2-5 Ağustos tarihleri arasında Denizli’de yapılacak. Turnuvaya Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Makedonya, Ukrayna, Fransa, Almanya, İsviçre, İngiltere ve Danimarka olmak üzere çeşitli ülkelerden yaklaşık bin sporcunun katılması bekleniyor. Turnuvaya ayrıca onur konuğu olarak geçmiş yıllarda uluslararası şampiyonalarda derece yapmış isimler ve bazı ülkelerin karate federasyonu başkanları da katılacak.

Zeki Doruk: “Her yıl düzenli olarak gerçekleştireceğiz”

Turnuvayı düzenleyen antrenör Zekai Doruk, Türk karatesinin efsanesi haline gelen ve ülkemizin en genç ve ilk Dünya şampiyonu olan Haldun Alagaş’ın yurt dışında ülkemizin spor elçisi olduğunu belirterek, dünyada birçok ülkede seminerler verip karatenin ilerlemesi için çaba sarf ettiğini söyledi. Alagaş’ın adının İstanbul’da spor kompleksine, cadde ve sokaklarına verildiğini anımsatan Doruk, “Sporcumuzun adına bir de karate turnuvası olsun istedik. Bundan sonra her yıl düzenli olarak Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası adı altında bu turnuvayı gerçekleştireceğiz” dedi.

Haldun Alagaş: “Bölgedeki genç sporculara katkı sağlayacak”

Karate branşında büyükler kategorisinde Dünya, Avrupa ve Akdeniz oyunlarında ilk şampiyon olduğunu belirten Haldun Alagaş, turnuvaya adının verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Turnuvanın Ege bölgesi ve Denizli’deki sporculara büyük katkı sağlayacağını aktaran Alagaş, “Dünyada çok önemli yere sahip çok başarılı sporcular buraya gelecekler ve burada bir gösteri maçı yapacaklar, ağabeylerini televizyonda veya internette seyreden genç sporcular onlarla bir arada yer alma şansına sahip olacaklar. Bu açıdan da çok çok önemli” diye konuştu.

Denizli karate şampiyonlarını ağırlayacak

Turnuvaya katılacak önemli isimlere de değinen Alagaş, şunları söyledi:

“Özellikle Azerbaycan Federasyon Başkanı, Gürcistan Federasyon Başkanı ve Türkiye Karate Federasyon Başkanı burada olacaklar. Bunun dışında Raphael Aghayev gibi 5 kere Dünya şampiyonu, 12 kez Avrupa şampiyonu olmuş çok önemli bir sporcu onur konuğu olarak geliyor. Bunların yanında Dünya Avrupa İkincisi Şahin Atamov, Gürcistan’dan Dünya şampiyonu Gogita Arkania, en son Akdeniz Oyunları’nı kazanmış Avrupa ikincisi olmuş Makedonya’dan Berat Jakubi ve yine ülkemizden de takım halinde Dünya ikinciliği, Avrupa şampiyonluğu yaşamış bireysel olarak Dünya üçüncüsü olmuş Gökhan Gündüz de katılacak. Beyaz Rusya’dan önemli bir sporcu, dünya beşincisi olmuş bir sporcu da iştirak edecek.”

“Bine yakın sporcunun katılması bekleniyor”

Turnuvaya çeşitli ülkelerden bine yakın sporcunun katılmasını beklediklerini kaydeden Alagaş, “Buradaki sporcuların tabii ki en büyük katkısı rol model olmaları, hem Denizli ilinde hem de Ege Bölgesi’ndeki sporcularla bir araya gelip onlara çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Organizasyona 6-7 ülkenin üzerinde yaklaşık olarak 800 bine yakın sporcunun katılması, hem yurt içinden hem de belirli bir sayıda yurt dışından sporcunun katılması bekleniyor” şeklinde konuştu.

Jean-Claude Van Damme ile gösteri maçı yaptı

Alagaş, dünyaca ünlü karateci Jean-Claude Van Damme ile yaptığı gösteri maçına da değinerek, “2001 yılında isminin verildiği Ümraniye’deki Haldun Alagaş Spor Salonu’nda Jean-Claude Van Damme ile bir gösteri maçı yaptım. O sene 2004 Olimpiyatları’na İstanbul adaydı, o amaçla Jean-Claude Van Damme Türkiye’ye getirmişti ve benim adımın verildiği salonda bir gösteri yapma şansına sahip oldum” açıklamasında bulundu.