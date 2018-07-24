Mustafakemalpaşa Belediye Spor Kulübü, katıldığı şampiyonalarda başarılarını sürdürüyor.Yalova’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nda boy gösteren Belediye Sporlu karateciler, çekişmeli geçen müsabakalardan 7 madalya ile döndü. Küçükler ve yıldızlar altyapı kadrosundan 12 kişilik bir kafileyle şampiyonaya katılan sporcular, tatami mücadelesinde 6 bronz ve 1 gümüş madalya kazandı.
Karateciler başarıya doymuyor
Mustafakemalpaşa Belediye Spor Kulübü, katıldığı şampiyonalarda başarılarını sürdürüyor.Yalova’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nda boy gösteren Belediye Sporlu karateciler, çekişmeli geçen müsabakalardan 7 madalya...