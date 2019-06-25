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25 Haziran 2019 Salı 13:56

Karate’nin Gençleri Gaziantep’te Buluşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu işbirliğinde bu sene 3’cü kez düzenlenen “Genç Ümitler ve U21 Yaş Karate Şampiyonası” Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Karate'nin Gençleri Gaziantep'te Buluşuyor
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Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda 55 şehirden 310 kulübün bin 600 sporcunun katılım göstereceği şampiyonda dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek, şampiyona 3 gün devam edecek.

Son dönemlerde spor tesislerinin yanı sıra salon sporlarından önemli bir gelişme sağlayan Gaziantep’in bu başarısı büyük organizasyonları da beraberinde getiriyor. Sporun tüm dallarında önemli gelişmeler gösteren Gaziantep’te, Büyükşehir Belediyesi’nin de tesisleşmesi ulusal alanda spor etkinliklerinin Gaziantep’e gelmesine neden oluyor.

Bu doğrultuda; 27–30 Haziran tarihleri arasında bu yıl 3’cüsü düzenlenen “Genç Ümitler ve U21 Yaş Karate Şampiyonası” yine Gaziantep’te yapılıyor. Sporseverlerin, okul spor kulüplerinin ve karate kulüplerinin ilgi ile izlemesi beklenen şampiyonda sporcular da ulusal puanlarını yükseltmek için mücadele verecekler.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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